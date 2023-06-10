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12:55 (мск), источник: RTVi

В джунглях Колумбии спустя 40 дней после авиакатастрофы нашли живыми четверых выживших детей

Четверых детей нашли в пятницу живыми в джунглях Колумбии после того, как 40 дней назад они пропали в результате крушения небольшого самолета. Об этом сообщил в субботу, 10 июня, президент Колумбии Густаво Петро в своем твиттере.

«Радость для всей страны! Четверо детей, пропавших 40 дней назад в колумбийских джунглях, оказались живы», — написал глава государства.

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Как передает агентство Reuters, самолет Cessna 206, следовавший из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, разбился в джунглях 1 мая. В результате авиакатастрофы погибли трое взрослых, которые находились на борту, включая пилота и мать детей.

Военные нашли детей — мальчика и трех девочек — недалеко от места, где произошло крушение самолета. Младшему ребенку на момент происшествия было меньше года, возраст других детей — 4, 9 и 13 лет.

Петро рассказал, что дети были вместе, они «слабы», их состояние оценят медики.

В спасательных операциях были задействованы самолеты и вертолеты колумбийской армии и военно-воздушных сил, отмечает Reuters.

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