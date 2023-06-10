От метро до озера: названы удивительные рекорды России Ко дню России — интересные (рукотворные и нет) чудеса нашей страны
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
20Разрушение Каховской ГЭС
17:13 (мск), источник: Известия

ВС РФ уничтожили бронетехнику западного производства на южнодонецком направлении

Кадры уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) танков и другой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало в субботу, 10 июня, Министерство обороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, техника противника была подбита на южнодонецком направлении. На кадрах запечатлены практически уничтоженные ударом российских сил танки и другие орудия, переданные Киеву западными партнерами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также ранее в этот день Минобороны показало видео уничтожения боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в субботу, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нокаут для мэра: к чему приведет конфликт Зеленского и Кличко
Венгерский синдром: Запад обеспокоен ростом оппозиционных настроений в Центральной Европе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта