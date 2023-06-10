Зеленский подтвердил начало наступательных действий ВСУ

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать», — сказал Зеленский (цитата по «РИА Новости»).
5 июня о начале контрнаступления ВСУ сообщило Минобороны РФ. На следующий день российский министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что Украина предприняла попытку контрнаступления, которое анонсировалось с зимы, на различных участках фронта. По его словам, украинская сторона не добилась успехов ни на одном из участков и понесла значительные потери.
9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не добилась своих целей ни на одном из участков боевых действий. Он отметил, что это произошло из-за мужества российских солдат, правильной организации войск и высокой эффективности отечественных вооружений.
В тот же день в Пентагоне объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2,1 млрд. Пакет будет включать «критически важные» средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе боеприпасы для комплексов Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты, беспилотники Puma и др. 1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которую та запросила для проведения контрнаступления.
Российские власти ранее неоднократно указывали на вовлеченность в конфликт на Украине западных стран. В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия на Украине противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада».