Лесные пожары в Казахстане: 14 человек погибли, Токаев уволил главу МЧС

В пятницу, 9 июня, пресс-служба главы государства сообщила, что в результате пожаров погибли трое работников лесничества, поиски еще 11 продолжаются.
«По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших. <…> Таким образом, число погибших достигло 14 человек», — говорится в субботнем заявлении МЧС.
Пожар охватил территорию площадью 60 тыс. га, заявил заместитель акима (главы администрации) области Димитрий Гариков. В МЧС отчитались, что в тушении задействовано более 1 тыс. человек и свыше 250 единиц техники.
В административном центре области — городе Семее — объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
На фоне пожаров в Абайской области Токаев освободил Юрия Ильина от должности главы МЧС Казахстана, отчиталась пресс-служба президента. Причины такого решения не раскрываются.
Местный телеканал «Хабар» утверждает, что на восстановление лесов в Абайской области уйдут десятки лет.
Экологи считают, что экосистеме Казахстана «нанесен непоправимый урон», отмечает канал.
Президент России Владимир Путин в связи с пожарами выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге.
«Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», — говорится в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.