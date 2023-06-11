Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Как отметили в ведомстве, начальник аппаратной сержант Павел Петров в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ.
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских позиций кассетными боеприпасами была повреждена проводная линия связи. Под плотным огнем противника Петров оперативно восстановил кабельные линии.
Самоотверженные действия Петрова позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего группа, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших боевиков.
Также Минобороны отметило заслуги старшего лейтенанта Александра Игнатьева и сержанта Евгения Ющенко, которые выполняли задачи в составе подразделений инженерных войск по ведению инженерной разведки, разминированию местности, сбору и уничтожению взрывоопасных предметов.
Группа по уничтожению взрывоопасных предметов под руководством Игнатьева и его заместителя Ющенко получила задачу по разминированию территории в районе освобожденного населенного пункта. После обнаружения взрывоопасных предметов группа приступила к их разминированию. Собрав с территории более 750 взрывоопасных предметов различных модификаций, отряд начал движение к месту их уничтожения.
В ходе движения военнослужащие заметили диверсионную разведывательную группу (ДРГ) противника. Боевики открыли огонь из стрелкового оружия по российским военным. Игнатьев незамедлительно подал команду к бою. Отражая огонь противника под прикрытием бронетранспортера, Игнатьев и Ющенко вывели из-под огня личный состав и автомобиль с взрывоопасными предметами.
Благодаря смелым действиям Игнатьева и Ющенко удалось избежать потерь личного состава и несанкционированного подрыва взрывоопасных предметов. При этом по итогам стрелкового боя вражеские диверсанты, понеся потери, отступили. Отразив атаку противника, группа старшего лейтенанта Игнатьева уничтожила обнаруженные и обезвреженные взрывоопасные предметы.