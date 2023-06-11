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00:26 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов предупредил о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украинские боевики готовятся к новым атакам на запорожском направлении. Их попытки идут по нарастающей. Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники», — сказал он.

При этом, по словам Рогова, ситуация на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой.

В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.

В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.

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