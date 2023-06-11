Рогов предупредил о подготовке ВСУ к новым атакам в Запорожской области

«Украинские боевики готовятся к новым атакам на запорожском направлении. Их попытки идут по нарастающей. Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям, используя в районе Орехова дымовую завесу, вероятно, для прикрытия переброски бронетехники», — сказал он.
При этом, по словам Рогова, ситуация на позициях и вдоль линии фронта остается контролируемой.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.