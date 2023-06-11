00:14 (мск), источник: РБК
В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
При сходе 15 грузовых вагонов в Алексеевском городском округе никто не пострадал, на месте работают оперативные службы, уточнил Гладков.
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Рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы», — уточнил губернатор.
В середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства «посторонних лиц», сообщал оператор железной дороги. В том же месяце, также из-за вмешательства «посторонних лиц», с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области. Источник РБК, близкий к МВД, уточнял, что причиной стало подорванное железнодорожное полотно.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и нападениям диверсионных групп. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.