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01:27 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 222 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров», — сообщает представительство в своем телеграм-канале.

Отмечается, что всего украинские войска выпустили 222 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Луганское, Александровка.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Горловке и Александровке и гибели мужчины в Петровском районе Донецка.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 18 обстрелов.

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