Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров», — сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили 222 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Луганское, Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Горловке и Александровке и гибели мужчины в Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 18 обстрелов.