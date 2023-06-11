Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

«Семьдесят семь человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в Telegram-канале.
Всего, по словам Гладкова, эвакуировали около семи тысяч человек, среди них — 323 ребенка и 112 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения, уточнил он, находятся 1,5 тысячи человек.
Сальдо отметил, что уровень воды в Новокаховском городском округе упал до семи метров, в Алешкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, а в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.