01:25 (мск), источник: © РИА Новости
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Днепропетровской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
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«Днепр, наши корреспонденты сообщают о взрыве в пригороде», — написало издание в телеграм-канале.
Кроме того, в Полтавской области с 00.27 (совпадает с мск) и в Кировоградской области с 00.33 звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.