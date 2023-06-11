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01:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Днепропетровской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Спецоперация на Украине

«Днепр, наши корреспонденты сообщают о взрыве в пригороде», — написало издание в телеграм-канале.

Кроме того, в Полтавской области с 00.27 (совпадает с мск) и в Кировоградской области с 00.33 звучит воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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