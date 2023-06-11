02:25 (мск), источник: © РИА Новости
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области, сообщает украинский телеканал ТСН.
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«Взрывы раздались в Харькове», — говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.
Кроме того, в Харьковской области с 01.37 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.