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02:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Взрывы звучат в Харьковской области, сообщает украинский телеканал ТСН.

Спецоперация на Украине

«Взрывы раздались в Харькове», — говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.

Кроме того, в Харьковской области с 01.37 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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