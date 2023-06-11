От метро до озера: названы удивительные рекорды России Ко дню России — интересные (рукотворные и нет) чудеса нашей страны
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
05:36 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск успешно отразила атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на соледаро-артемовском направлении», — заявил Астафьев.

По его словам, авиация группировки поразила опорные пункты противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское. Артиллеристы уничтожили три огневые позиции минометов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

«Нанесен удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки. Также ракетные удары реактивными системами залпового огня “Торнадо-С” нанесены по скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Дружковка, пункту временной дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ в районе Калиновки, по скоплению живой силы, вооружений и военной техники противника в районе Елизаветовки», — отметил начальник пресс-центра.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
"Зреет большой взрыв в центре Европы. Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта