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05:24 (мск), источник: © РИА Новости

На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении и сорвала попытку переброски резерва украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
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«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск “Запад” вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — рассказал он.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка огнем самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» уничтожены два минометных расчета противника. Расчеты ЗРК «Тор» уничтожили в районе населенных пунктов Ольшана и Новоегорьевка два разведывательных беспилотника «Фурия» и ANSER.

«Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — добавил Зыбинский.

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