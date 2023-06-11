На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ

«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск “Запад” вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — рассказал он.
Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии в районе населенных пунктов Копанка и Ивановка огнем самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» уничтожены два минометных расчета противника. Расчеты ЗРК «Тор» уничтожили в районе населенных пунктов Ольшана и Новоегорьевка два разведывательных беспилотника «Фурия» и ANSER.
«Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — добавил Зыбинский.