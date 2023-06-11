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05:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Калужской области упал беспилотник

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

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«В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — написал он в Telegram-канале.

Это не первый подобный инцидент в Калужской области. Утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М3. Один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.

Территория была оцеплена, участок перекрыли, на месте проводились оперативно-следственные мероприятия. Движение автотранспорта возобновилось поздно вечером в понедельник.

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