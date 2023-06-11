МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС

«С начала спасательной операции сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей… МЧС России в зону подтопления доставило уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды», — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасатели помогают откачивать воду с помощью насосного оборудования. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 795 человек и 344 единицы техники.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.