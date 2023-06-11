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06:49 (мск), источник: © РИА Новости

В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Место падения, предположительно, беспилотника нашли в Медынском районе Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил о падении беспилотника в Жуковском районе Калужской области, обошлось также без пострадавших.

Это не первый подобный инцидент в Калужской области. Утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М3. Один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.

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