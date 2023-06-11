ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области

«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области», — отметили местные власти.
В частности, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Песчаное, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка, Саги.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.