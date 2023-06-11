От метро до озера: названы удивительные рекорды России Ко дню России — интересные (рукотворные и нет) чудеса нашей страны
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
8Последствия атаки беспилотников в Москве
11:07 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли левобережную часть Херсонской области, в том числе населенные пункты, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области», — отметили местные власти.

В частности, за минувшие сутки под удары ствольной артиллерии попали: Песчаное, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка, Саги.

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч мирных жителей.

Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Пустят их в расход'. Какие страны НАТО могут вторгнуться на Украину
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта