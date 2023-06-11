В Польше заявили о непричастности к подрывам «Северных потоков»

«Польша не имела никакого отношения к взрыву “Северного потока — 1” и “Северного потока — 2”. Причисление Республики Польша к этим событиям не имеет под собой никаких оснований», — написал чиновник в Twitter, комментируя материал газеты The Wall Street Journal.
«Различные теории и гипотезы по этому поводу распространяются уже много месяцев. Это напоминает тактику информационного шума, целью которой является искажение действительной картины событий», — добавил он.
В субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что германские следователи изучают данные, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. По имеющимся в распоряжении издания сведениям, специалисты пришли к выводу, что яхта Andromeda, якобы использовавшаяся для доставки взрывчатки к трубопроводам, вышла из порта на датском острове Кристиансё. Как пишет газета, в промежуток между тем, как взрывчатка была заложена на обоих газопроводах, яхта, предположительно, заходила в территориальные воды Польши, причину этого устанавливают следователи. На данный момент нельзя точно сказать, «достигла ли яхта побережья Польши или сблизилась с другим судном в ее территориальных водах», информировали источники издание.
Как указывала The Wall Street Journal, последние сведения «все сильнее подкрепляют точку зрения следователей о том, что за диверсией стоят украинцы», при этом специалисты также изучают, «могла ли территория Польши быть использована для атаки». Газета сообщает, что представитель Генеральной прокуратуры Германии отказалась комментировать сведения о том, что подорвавшие «Северные потоки» диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. В то же время «другие официальные лица ФРГ, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет свидетельств причастности правительства Польши» к диверсии.