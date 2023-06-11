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13:39 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«О ситуации на восточной части Запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам», — написал он.

По его словам, российские военные отбили и удерживают населенный пункт Нескучное.

«В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом. Поселок находится в низине, и удерживать его под огнем артиллерии задача не из простых», — подчеркнул Рогов.

В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.

В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.

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