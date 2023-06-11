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15:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Белгородская область за сутки подверглась ударам более 170 снарядов

Согласно сводке в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за 10 июня на территорию региона выпустили более 170 снарядов. В результате никто не пострадал.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В Шебекинском городском округе, cообщил губернатор, семь сбросов взрывных устройств с беспилотника, 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов. Удары в том числе наносились по Шебекино, масштаб повреждений пока неизвестен. По поселку Новая Таволжанка выпустили 9 минометных обстрелов. Согласно последним данным, в Шебекино остаются 2703 местных жителя, в Новой Таволжанке — 170.

Село Журавлевка Белгородского района подверглось ударам 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов, в Нехотеевке зафиксировано три прилета. В поселке работала система ПВО.

По Волоконовскому району выпущено 18 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе зафиксирован 41 прилет, из миномета и гранатомета обстреляно село Сподарюшино. В результате обстрела села Новостроевка-Вторая повреждены кровля частного дома и линий электропередачи.

Также поздно ночью 10 июня стало известно, что 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области. Вагоны были пустые, в результате никто не пострадал. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий.

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