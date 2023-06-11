Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов на востоке Крыма

«Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Примерно за полтора часа до этого власти Крыма сообщили, что в Кировском районе приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а проблемы пообещали устранить через 3−4 часа. Причину повреждения путей Аксенов не назвал.
Telegram-канал Baza после происшествия писал, что на железнодорожных путях днем около 16 часов перед ж/д составом произошел взрыв, машинист успел применить экстренное торможение. По данным властей полуострова, никто не пострадал.
В мае в Симферопольском районе Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном, после чего было принято решение о приостановке движения электропоездов между Симферополем и Севастополем. Тогда причиной схода грузового поезда с рельсов назвали «вмешательство посторонних лиц».
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области ранее задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. В пресс-службе ЮУЖД сообщали, что 7 мая произошло возгорание релейного и батарейного шкафов, что «стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».