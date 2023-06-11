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18:49 (мск), источник: © РИА Новости

Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркнули в ведомстве.

Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении троих российских летчиков.

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