18:49 (мск), источник: © РИА Новости
Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Минобороны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркнули в ведомстве.
Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 6 мая. Тогда Министерство обороны сообщило об освобождении троих российских летчиков.