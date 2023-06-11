От метро до озера: названы удивительные рекорды России Ко дню России — интересные (рукотворные и нет) чудеса нашей страны
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
Главное
Разрушение Каховской ГЭС
19:48 (мск), источник: Известия

Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС

С улиц Новой Каховки полностью ушла вода после разрушения Каховской ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале 11 июня.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Уточняется, что остаются затопленными объекты туризма, находящиеся в прибрежной зоне.

«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», — говорится в сообщении.

Накануне, 10 июня, стало известно, что вода практически полностью ушла из Новой Каховки, основной задачей спасателей на данный момент является освобождение затопленных подвалов жилых домов. Вода продолжает спадать и в других пострадавших районах. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Следите за развитием темыРазрушение Каховской ГЭС
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Принять на меру: школы в малых городах хотят обеспечить охраной
Разинули ротацию: в Болгарии закончился «вечный» политический кризис
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта