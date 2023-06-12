Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Артемовска

«Подразделениями “Южной” группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении», — уточнил он.
Артиллерия группировки при контрбатарейной борьбе уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника около населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба.
Кроме того, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям противника около Белогоровки, а также по месту укрытия живой силы подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ около Дружбы.
«В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника. На позициях войск киевского режима в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», — добавил Астафьев.
Также расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» сбили украинские беспилотники на двух направлениях: на Авдеевском — «Лелеку-100», на Марьинском — «Фурию».