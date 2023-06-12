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13:34 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, заявил глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация», — сказал он.

По словам Рогова, столкновения идут, в частности, в серой зоне около сел Нескучное и Макаровка.

Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова, в районе села Лобковое.

Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции.

В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.

Накануне в Минобороны сообщили, что Киев при продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял еще более 360 военных.

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