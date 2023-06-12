Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье

«Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои, работает наша артиллерия, минометные расчеты, привлекается авиация», — сказал он.
По словам Рогова, столкновения идут, в частности, в серой зоне около сел Нескучное и Макаровка.
Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова, в районе села Лобковое.
Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
Накануне в Минобороны сообщили, что Киев при продолжающихся безуспешных попытках наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях потерял еще более 360 военных.