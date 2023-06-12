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14:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Российские вооруженные силы перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в понедельник Рогов сообщал, что в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, украинские войска взяли под оперативный контроль находящиеся там в низине в серой зоне села Нескучное и Макаровка.

«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки», — сказал он.

Рогов отметил, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям ВСУ.

«Сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения», — добавил он.

Сегодня глава общественного движения сообщал, что в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, украинские войска взяли под оперативный контроль находящиеся там в низине в серой зоне села Нескучное и Макаровка.

Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова и в районе села Лобковое.

Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции.

В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские бойцы отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа. При этом противник потерял более 120 военнослужащих, два танка и три боевые бронированные машины.

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