Ранее в понедельник Рогов сообщал, что в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, украинские войска взяли под оперативный контроль находящиеся там в низине в серой зоне села Нескучное и Макаровка.
«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки», — сказал он.
Рогов отметил, что реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям ВСУ.
«Сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения», — добавил он.
Сегодня глава общественного движения сообщал, что в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, украинские войска взяли под оперативный контроль находящиеся там в низине в серой зоне села Нескучное и Макаровка.
Кроме того, по его словам, бои также шли и на других участках фронта: между городами Гуляй Поле и Пологи — в районе населенного пункта Дорожнянка, южнее города Орехова и в районе села Лобковое.
Российские военные пресекли все попытки заброски ДРГ и заходов в тыл, противник с большими потерями отошел на исходные позиции.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
Сегодня в Минобороны сообщили, что российские бойцы отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа. При этом противник потерял более 120 военнослужащих, два танка и три боевые бронированные машины.