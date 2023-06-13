06:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
На севере Красноярского края отец застрелил 3-летнюю дочь из охотничьего ружья
Девочка получила ранения в области головы и спины.
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В Красноярском крае прокуратурой организована проверка по факту гибели трёхлетней девочки в тундру в Таймырском районе. На данный момент известно, что в ночь на 13 июня несовершеннолетняя вместе с родителями находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км от пос. Носок. Отец девочки во время разрядки незаконно хранящегося охотничьего ружья выстрелил в свою дочь.
Родители доставили ребёнка в больницу, однако спасти её не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование поставлено на контроль прокуратуры.