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07:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Тернополе и Кривом Роге

Во всех регионах Украины ночью объявлялась воздушная тревога. Во многих городах и районах произошли взрывы.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ближе к утру воздушная тревога была отменена, следует из данных карты оповещений. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Кривом Роге, Днепре, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. В некоторых городах работали средства противовоздушной обороны, в том числе в Киеве, сообщали местные власти.

О последствиях взрывов в Киеве не сообщается. В Харькове, как заявил мэр Игорь Терехов, повреждено коммунальное предприятие и складское помещение, в последнем произошел пожар. Мэр Кривого Рога Александр Викул заявил о повреждении нескольких гражданских объектов, в том числе пятиэтажного дома. По его словам, есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди.

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