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09:34 (мск), источник: RT на русском

Кобзев: в акваторию Лены после столкновения танкеров могло попасть до 90 т бензина

После столкновения двух танкеров на Лене в акваторию реки могло попасть от 60 до 90 т бензина АИ-92. Нефтяное пятно уже прошло ряд населённых пунктов, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: РИА "Новости"

«Утром провёл внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсудили с коллегами вопросы ликвидации последствий столкновения двух танкеров на реке Лена. По предварительной информации, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92», — написал он в Telegram-канале.

В населённых пунктах созданы рабочие группы, задача которых — отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных.

12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов.

После этого в Киренском районе области был введён режим чрезвычайной ситуации.

Капитан одного из танкеров был пьян, судном управлял его помощник.

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