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10:50 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков

Утром под обстрел со стороны Украины попали поселки Глушково и Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе», — написал он в Telegram-канале.

В Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись, сообщил Старовойт. Нарушено газо- и электроснабжение. Повреждения также получил автомобиль. В результате обстрела никто не пострадал.

По информации Старовойта, в Глушково зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Повреждения еще получили несколько административных зданий и два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.

9 июня Старовойт сообщил, что вооруженные силы Украины в Теткино сбросили взрывное устройство. Повреждения получил один жилой дом, в нем были выбиты окна.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

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