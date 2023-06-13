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12:44 (мск), источник: РБК

Как выглядят вблизи подбитые танк Leopard и БМП США Bradley. Видео

Минобороны показало танк Leopard и БМП Bradley, которые были на вооружении ВСУ и были подбиты на запорожском направлении во время атаки.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.
Захват танков «Леопард» и БМП «Бредли».

На кадрах, которые сняли российские военные, видно что некоторые из БМП остались с работающими двигателями, в них остались брошенными вооружение и припасы. CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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