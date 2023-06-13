12:44 (мск), источник: РБК
Как выглядят вблизи подбитые танк Leopard и БМП США Bradley. Видео
Минобороны показало танк Leopard и БМП Bradley, которые были на вооружении ВСУ и были подбиты на запорожском направлении во время атаки.
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На кадрах, которые сняли российские военные, видно что некоторые из БМП остались с работающими двигателями, в них остались брошенными вооружение и припасы. CNN сообщил о потере Украиной 16 американских БМП Bradley.