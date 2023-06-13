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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли ракетные удары по местам дислокации украинских оперативных резервов, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сводке.

Как уточняется, удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В ведомстве отметили, что российские военные также поразили склад иностранных боеприпасов и вооружения.

Купянское направление

Группировка войск «Запад» усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Ивановки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • более 35 военнослужащих;
  • один бронетранспортер;
  • один пикап;
  • гаубица Д-20.

Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение украинским солдатам в районе Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили:

  • до 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • гаубицы Д-20 и Д-30.

Южнодонецкое направление и Артемовск

Подразделения ВСУ продолжали безуспешные попытки атаковать на Южнодонецком направлении, а также возле Артемовска. В частности, на Времевском выступе они бросили в наступление подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери.

В свою очередь, солдаты российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии смогли отразить все атаки противника. В районе Макаровки в ДНР они сорвали попытки наступления трех украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Из десяти вражеских бронетранспортеров удалось уничтожить восемь.

Возле Ровнополя в Донецкой Народной Республике российские бойцы отразили две атаки, поразив два танка и три боевые бронированные машины. В районе Пречистовки при отражении атаки удалось ликвидировать большую часть личного состава ротной тактической группы ВСУ, а также четыре БМП.

Общие потери противника в этих районах составили:

  • до 275 военнослужащих;
  • четыре танка;
  • 15 боевых бронированных машин;
  • восемь автомобилей;
  • гаубица «Мста-Б».

Помимо этого, украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Клещеевки к югу от Артемовска. Российские подразделения отразили обе атаки, не допустив вклинения солдат ВСУ в оборону. Противник при этом потерял до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Херсонское направление

Российские военные продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 30 украинских военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица «Мста-Б»;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 98 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

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