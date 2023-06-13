ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения

Во время загрузки произошла ошибка.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сводке.
Как уточняется, удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В ведомстве отметили, что российские военные также поразили склад иностранных боеприпасов и вооружения.
Группировка войск «Запад» усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Ивановки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- более 35 военнослужащих;
- один бронетранспортер;
- один пикап;
- гаубица Д-20.
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение украинским солдатам в районе Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
- гаубицы Д-20 и Д-30.
Южнодонецкое направление и Артемовск
Подразделения ВСУ продолжали безуспешные попытки атаковать на Южнодонецком направлении, а также возле Артемовска. В частности, на Времевском выступе они бросили в наступление подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери.
В свою очередь, солдаты российской группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии смогли отразить все атаки противника. В районе Макаровки в ДНР они сорвали попытки наступления трех украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Из десяти вражеских бронетранспортеров удалось уничтожить восемь.
Возле Ровнополя в Донецкой Народной Республике российские бойцы отразили две атаки, поразив два танка и три боевые бронированные машины. В районе Пречистовки при отражении атаки удалось ликвидировать большую часть личного состава ротной тактической группы ВСУ, а также четыре БМП.
Общие потери противника в этих районах составили:
- до 275 военнослужащих;
- четыре танка;
- 15 боевых бронированных машин;
- восемь автомобилей;
- гаубица «Мста-Б».
Помимо этого, украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Клещеевки к югу от Артемовска. Российские подразделения отразили обе атаки, не допустив вклинения солдат ВСУ в оборону. Противник при этом потерял до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Российские военные продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 30 украинских военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица «Мста-Б»;
- самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 98 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.