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18:32 (мск), источник: Известия

ФСБ задержала экс-работников ОПК по делу о шпионаже для разведки Украины

Силовики задержали бывших работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подозреваемых в работе на украинскую разведку. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) 13 июня.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, двое российских граждан оказались агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они подозреваются в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники.

При обысках у них были изъяты пластичное взрывчатое вещество, четыре взрывателя, конструкторская документация, изделия военного назначения, а также $150 тыс.

Кроме того, как сообщила ФСБ, фигуранты планировали подорвать железнодорожные пути на территории Курской и Белгородской областей.

На данный момент подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК («Приготовление к диверсии»). Сколько человек фигурируют в материалах дела, в ФСБ не уточнили.

Ранее, 9 июня, ФСБ сообщила о задержании экс-сотрудника омского предприятия ОПК за шпионаж в пользу Германии. Известно, что задержанный передавал информацию о объектах Вооруженных сил (ВС) России немецкой разведке в обмен на помощь в получении гражданства ФРГ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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