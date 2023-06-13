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19:20 (мск), источник: Это Кавказ

Бойцов из Чечни привлекут к предотвращению диверсий ВСУ в Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцов батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России привлекут к работе в приграничных районах Белгородской области. Военные будут задействованы в мероприятиях по предотвращению диверсионных вылазок со стороны ВСУ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По моему поручению дорогой брат, депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии. На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона “Запад-Ахмат” Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что стороны выработали наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. «Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона “Запад-АХМАТ” поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», — заключил он.

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