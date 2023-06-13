Бойцов из Чечни привлекут к предотвращению диверсий ВСУ в Белгородской области

«По моему поручению дорогой брат, депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и с руководством областного управления Росгвардии. На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона “Запад-Ахмат” Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что стороны выработали наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. «Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона “Запад-АХМАТ” поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий», — заключил он.