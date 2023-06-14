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02:01 (мск), источник: Известия

Американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет

Знаменитый американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет, о чем сообщила британская The Guardian во вторник, 13 июня.

«Маккарти умер в своем доме естественной смертью. Его сын Джон Маккарти подтвердил смерть», — говорится в публикации.

Кормак Маккарти получил наибольшую популярность благодаря своему постапокалиптическому роману 2006 года «Дорога», в которой рассказывается о путешествии отца и его сына. За эту книгу писатель получил Пулитцеровскую премию. Другие известные произведения авторства Маккарти — «Все красивые лошади» и «Старикам тут не место», по обеим из которых были сняты фильмы.

Фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не место» в 2008 году получил премию Оскар как лучший фильм. Фильм 2009 года «Дорога» также был хорошо принят зрителями.

Другие авторы поделились мыслями о смерти своего современника. Стивен Кинг назвал писателя величайшим американским автором своего времени и рассказал, что сильно оплакивает его уход.

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