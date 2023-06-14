В МО РФ сообщили об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

«Разведка докладывает о выявленной цели. Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работали сейчас по взводному опорному пункту. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», — рассказал один из военнослужащих, видео с которым распространило Минобороны РФ.
Как отметил артиллерист, уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. «Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты», — сказал он.
В Минобороны РФ отметили, что эти артиллерийские расчеты укомплектованы военнослужащими, в том числе призванными из запаса в рамках частичной мобилизации и прошедшими полный цикл практической подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа и в тыловых районах проведения СВО.