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04:25 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ сообщили об уничтожении позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают украинские позиции артиллерии, обстреливающие населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Разведка докладывает о выявленной цели. Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работали сейчас по взводному опорному пункту. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», — рассказал один из военнослужащих, видео с которым распространило Минобороны РФ.

Как отметил артиллерист, уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. «Они ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты», — сказал он.

В Минобороны РФ отметили, что эти артиллерийские расчеты укомплектованы военнослужащими, в том числе призванными из запаса в рамках частичной мобилизации и прошедшими полный цикл практической подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа и в тыловых районах проведения СВО.

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