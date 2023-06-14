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07:19 (мск), источник: © РИА Новости

Николаевское подполье выяснило, кто стоит за боевиками РДК

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в националистическое диверсионное подразделение «Кракен», сформированное главарями полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства сослался на агентурные данные, предоставив соответствующие видеокадры от сторонников из Харьковской области.

«На этих видеокадрах мы видим колонну бронированных автомобилей, во главе колонны едет машина с флагом нацистского подразделения “Кракен”, а за ней едут машины с флагами так называемого “Русского добровольческого корпуса”, в который должны, по идее, входить граждане РФ, недовольные правлением в России. Но, исходя из всего, подтверждают наши агентурные данные, что РДК входит в состав “Кракена”, — сказал Лебедев.

Подразделение «Кракен» создано в марте 2022 года боевиками «Азова»* и ГУР, командир «Кракена» Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках российских военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, «Кракен» особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и военнопленными.

Боевики РДК участвовали в террористическом нападении в марте 2023 года на Брянскую и в мае на Белгородскую область. Главарь РДК Денис Капустин заочно арестован Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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