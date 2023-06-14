Николаевское подполье выяснило, кто стоит за боевиками РДК

Собеседник агентства сослался на агентурные данные, предоставив соответствующие видеокадры от сторонников из Харьковской области.
«На этих видеокадрах мы видим колонну бронированных автомобилей, во главе колонны едет машина с флагом нацистского подразделения “Кракен”, а за ней едут машины с флагами так называемого “Русского добровольческого корпуса”, в который должны, по идее, входить граждане РФ, недовольные правлением в России. Но, исходя из всего, подтверждают наши агентурные данные, что РДК входит в состав “Кракена”, — сказал Лебедев.
Подразделение «Кракен» создано в марте 2022 года боевиками «Азова»* и ГУР, командир «Кракена» Сергей Величко объявлен в России в розыск по обвинению в пытках российских военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, «Кракен» особо отличился на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и военнопленными.
Боевики РДК участвовали в террористическом нападении в марте 2023 года на Брянскую и в мае на Белгородскую область. Главарь РДК Денис Капустин заочно арестован Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти.
* Запрещенная в России террористическая организация.