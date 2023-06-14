Минобороны сообщило о поражении всех попыток продвижения ВСУ на запорожском направлении

«Все попытки ВСУ продвинуться на запорожском направлении оборачиваются против них самих. Залпы снарядов гонят боевиков назад — в окопы, ВСУ несут огромные потери. Но все равно раз за разом решаются на бессмысленный штурм. Подойти ближе, чем на пушечный выстрел, им не дают наши бойцы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны РФ 14 июня опубликовало кадры работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Восточного военного округа (ВВО), уничтожающих боевую технику и замаскированные позиции ВСУ на Времевском выступе.
Исполняющий обязанности командира артиллерийской батареи с позывным Ставрополь рассказал, что на этом участке линии соприкосновения ВСУ ведут бой предпочтительно западным вооружением. «Западное вооружение представлено гаубицами М777, также присутствуют реактивные системы залпового огня HIMARS», — сказал российский военнослужащий.
По его словам, российские артиллерийские системы имеют преимущество перед западными образцами вооружения. «У нас преимущество в плане даже мощности снарядов, надежность ствола, у них недостатков хватает, это все электроника. У нас механика. Сломалось — пошел, поменял», — пояснил боец.