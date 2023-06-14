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11:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В красноярском Солнечном подростки избивали собаку

Проводится проверка.

В Красноярске полицейские выясняют обстоятельства происшествия с собакой в мкр. -не Солнечный. Во время мониторинга интернета сотрудники ОВД обнаружили запись, на которой несовершеннолетние, предположительно, причиняют телесные повреждения псу на пр. 60 лет образования СССР.

По данному факту в правоохранительные органы сообщений и заявлений не поступало, но сотрудники полиции зарегистрировали размещённую информацию. Проводится проверка.

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