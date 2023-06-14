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14:52 (мск), источник: © РИА Новости

Стас Пьеха сообщил о неприятностях в Боткинской больнице

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем.

Источник: © РИА Новости

«Гулять нельзя — карантин в городе. Принимать посетителей? — Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят. Сидеть у окна не положено. А ведь сейчас бы на лавочке у входа пять минуток (посидеть — Прим. ред.) во благо всем сосудам и сердечной мышце», — написал музыкант.

Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в начале недели. В лечебнице рассказали РИА Новости, что его состояние оценивается как тяжелое, но он может дышать самостоятельно.

Позже певец вышел на связь и заявил, что «никаких глобальных проблем» с сердцем не было. Он поблагодарил коллег и поклонников за беспокойство и призвал беречь свое здоровье.

Исполнитель попал в больницу не в первый раз за этот год. В марте его госпитализировали из-за осложнения, вызванного ОРЗ.

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