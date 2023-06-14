Россиянин Зайцев получил срок за попытку проехать зайцем на поезде

Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
Мужчина признан виновным в хулиганстве. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Из материалов дела следует, что в январе безбилетный Зайцев на станции Камбарка запрыгнул на подножку вагона поезда. Проводница была вынуждена применить стоп-кран, чтобы остановить поезд и высадить хулигана. Однако Зайцев отказался выйти из вагона, громко выражаясь нецензурной бранью, вырывался и отталкивал проводницу, а затем решил закурить в тамбуре. После этого мужчина достал нож и стал им размахивать. В итоге его обезвредил инспектор транспортной безопасности.
В суде Зайцев признал вину и раскаялся в содеянном.