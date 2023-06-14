Ученые из России создали средство от опьянения В каких случаях препарат будет эффективным, а в каких может навредить человеку
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
21:25 (мск), источник: © РИА Новости

Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели

Депутат Делимханов сообщил, что с ним все хорошо и поблагодарил всех, кто беспокоился.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 14 июнь — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после публикаций украинских СМИ о его гибели и сообщил в Telegram-канале, что с ним все в порядке.

«По милости Всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует», — написал парламентарий.

Делимханов поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.

Утром глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы «найти дорогого брата» (обращение было написано в ироническом ключе).

Чеченский лидер позднее написал в новом посте, что Делимханов жив-здоров и даже не ранен. Как уточнил Кадыров, он с самого начала знал, что сообщения о гибели депутата — фейк, но решил продемонстрировать всем, до какой степени опустились украинские СМИ. В подтверждение он опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.

По словам Кадырова, подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.

Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал информацию о ранении Делимханова вбросом, а также отметил, что с самим депутатом все в порядке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байдена уличили в 'преступлении века'
В Латвии на границе собрались украинцы, желающие попасть в Россию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта