21:25 (мск), источник: © РИА Новости
Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели
Депутат Делимханов сообщил, что с ним все хорошо и поблагодарил всех, кто беспокоился.
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ГРОЗНЫЙ, 14 июнь — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после публикаций украинских СМИ о его гибели и сообщил в Telegram-канале, что с ним все в порядке.
«По милости Всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует», — написал парламентарий.
Делимханов поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.
Утром глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы «найти дорогого брата» (обращение было написано в ироническом ключе).
Чеченский лидер позднее написал в новом посте, что Делимханов жив-здоров и даже не ранен. Как уточнил Кадыров, он с самого начала знал, что сообщения о гибели депутата — фейк, но решил продемонстрировать всем, до какой степени опустились украинские СМИ. В подтверждение он опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.
По словам Кадырова, подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.
Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал информацию о ранении Делимханова вбросом, а также отметил, что с самим депутатом все в порядке.