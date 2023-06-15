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07:05 (мск), источник: © РИА Новости

Разведчик рассказал, как ВСУ бросили натовское оружие при отходе

БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Кара».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок (обозначают принадлежность к украинским войскам. — Прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.

Оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по военнослужащим Вооруженных сил России, добавил он.

В частности, российские военные продемонстрировали пулеметную ленту калибра 5,56 миллиметра (такую используют войска НАТО), выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.

Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил о боях с ДРГ возле Новой Таволжанки. По информации Минобороны, диверсанты рассеялись и отошли после того, как по ним нанесли артиллерийский удар.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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