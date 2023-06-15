Разведчик рассказал, как ВСУ бросили натовское оружие при отходе

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок (обозначают принадлежность к украинским войскам. — Прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.
Оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по военнослужащим Вооруженных сил России, добавил он.
В частности, российские военные продемонстрировали пулеметную ленту калибра 5,56 миллиметра (такую используют войска НАТО), выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил о боях с ДРГ возле Новой Таволжанки. По информации Минобороны, диверсанты рассеялись и отошли после того, как по ним нанесли артиллерийский удар.