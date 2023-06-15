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04:12 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: РСЗО «Смерч» в зоне СВО получит управляемые снаряды

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч», разработанная еще в СССР, получит управляемые снаряды для применения в специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день из российских РСЗО способна применять управляемые реактивная снаряды новая система «Торнадо-С», созданная на базе «Смерча». Сам «Смерч» использует только стандартные неуправляемые ракеты с системой коррекции по тангажу и рысканию с максимальной дальностью применения 90 километров.

«На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО “Смерч”. В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «управляемые ракеты “Смерча” будут оснащаться инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, что является стандартным вариантом для боеприпасов такого класса, и сделают “Смерч” высокоточной системой».

В настоящее время РСЗО «Торнадо-С» уже применяют управляемые снаряды для ударов по украинским объектам. Аналогичная техника есть и у вооруженных сил Украины — поставленные Киеву американские РСЗО HIMARS применяют управляемые ракеты GMLRS.

РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году.

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