Источник: РСЗО «Смерч» в зоне СВО получит управляемые снаряды

На сегодняшний день из российских РСЗО способна применять управляемые реактивная снаряды новая система «Торнадо-С», созданная на базе «Смерча». Сам «Смерч» использует только стандартные неуправляемые ракеты с системой коррекции по тангажу и рысканию с максимальной дальностью применения 90 километров.
«На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО “Смерч”. В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что «управляемые ракеты “Смерча” будут оснащаться инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, что является стандартным вариантом для боеприпасов такого класса, и сделают “Смерч” высокоточной системой».
В настоящее время РСЗО «Торнадо-С» уже применяют управляемые снаряды для ударов по украинским объектам. Аналогичная техника есть и у вооруженных сил Украины — поставленные Киеву американские РСЗО HIMARS применяют управляемые ракеты GMLRS.
РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году.