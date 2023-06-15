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08:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Новосибирске упал строительный кран, погиб человек, повреждены автомобили

НОВОСИБИРСК, 15 июн — РИА Новости. Строительный кран утром в четверг в Новосибирске упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в микрорайоне «Европейский берег», погибла крановщица, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.

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«В 09.15 (05.15 мск) в полицию поступило сообщение об обрушении строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска на улице В. Заровного… Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения. По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей», — говорится в комментарии.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, врио начальника УМВД России по Новосибирску, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Новосибирской области сообщает о проверке по факту падения строительного крана в Октябрьском районе. Надзорное ведомство даст оценку соблюдения требований техники безопасности при производстве строительных работ.

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