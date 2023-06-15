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17:28 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Тяжелейшие бои продолжаются в Запорожской области в районе Времевского выступа, украинские войска не оставляют попыток вклиниться вглубь обороны ВС РФ, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Напряженная ситуация в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на стыке границ Запорожской области и ДНР. Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники», — сказал Рогов. По его словам, противник рассчитывает через это направление вклиниться вглубь обороны и прорваться к побережью Азовского моря.

Кроме того, по его словам, бои минувшей ночью шли южнее города Орехов. Так украинские войска силами до двух рот попытались провести несколько атак, чтобы захватить позиции и прорвать первую линию обороны. «Их встретили плотным артиллерийским, а затем и стрелковым огнем, после чего противник, понеся потери, бежал», — сказал Рогов.

Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.

Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.

На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.

По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, «не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории».

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