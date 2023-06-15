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17:32 (мск), источник: Известия

Опубликованы кадры уничтожения двух танков ВСУ российским экипажем Ка-52

Минобороны РФ 15 июня опубликовало кадры уничтожения сразу двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским экипажем вертолета Ка-52.

Спецоперация на Украине
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На южно-донецком направлении Ка-52 управляемыми ракетами уничтожил два танка ВСУ с экипажами, которые вели огонь по позициям российских военнослужащих.

На кадрах видно, что украинские танки стоят на позиции в поле рядом друг с другом. После этого Ка-52 выпускает две ракеты по боевым машинам.

Накануне стало известно, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» ВС РФ нанесли восемь ударов по позициям украинских войск на купянском направлении.

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