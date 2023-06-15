17:32 (мск), источник: Известия
Опубликованы кадры уничтожения двух танков ВСУ российским экипажем Ка-52
Минобороны РФ 15 июня опубликовало кадры уничтожения сразу двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским экипажем вертолета Ка-52.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На южно-донецком направлении Ка-52 управляемыми ракетами уничтожил два танка ВСУ с экипажами, которые вели огонь по позициям российских военнослужащих.
На кадрах видно, что украинские танки стоят на позиции в поле рядом друг с другом. После этого Ка-52 выпускает две ракеты по боевым машинам.
Накануне стало известно, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» ВС РФ нанесли восемь ударов по позициям украинских войск на купянском направлении.