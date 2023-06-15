В Белгородской области приступили к службе бойцы батальона из Чечни

«Личный состав батальона “Запад-Ахмат” Минобороны РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области.
«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП», — написал Кадыров.
По его словам, также чеченские бойцы заступили на дежурства на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления, который ранее был атакован.
«По моему поручению вопросами взаимодействия с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Минобороны РФ, погрануправлением ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям, а также Росгвардией занимаются депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев», — добавил Кадыров.