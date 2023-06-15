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17:59 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области приступили к службе бойцы батальона из Чечни

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Личный состав чеченского батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ приступил к оказанию противодействия украинским диверсионным группам и предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Личный состав батальона “Запад-Ахмат” Минобороны РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области.

«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП», — написал Кадыров.

По его словам, также чеченские бойцы заступили на дежурства на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления, который ранее был атакован.

«По моему поручению вопросами взаимодействия с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Минобороны РФ, погрануправлением ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям, а также Росгвардией занимаются депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев», — добавил Кадыров.

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