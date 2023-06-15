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22:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Производитель Leopard исключил поставку танков Украине в этом году

Немецкий концерн Rheinmetall не сможет поставлять танки Leopard Украине в этом году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью Bild.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Сейчас у компании имеются 22 машины Leopard 2, которые можно подготовить к эксплуатации и отправить Киеву, и около 88 танков Leopard 1. Однако их ремонт оценивается в несколько сотен миллионов евро. Как отметил Паппергер, Rheinmetall не сможет профинансировать их ремонт без помощи властей.

Глава концерна подчеркнул, что даже если завтра будет принято решение о поставках танков Украине, они начнутся не раньше начала 2024 года.

В июне Rheinmetall в четыре раза повысила объем производства снарядов для танков Leopard 2. Об этом заявил директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер. Помимо этого, как стало известно, на все еще строящемся на Украине заводе Rheinmetall через 15−20 месяцев может начаться производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51).

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