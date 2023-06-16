Врач рассказала, при каких болезнях противопоказаны перелеты Врач-терапевт рассказала, как подготовиться к перелету людям с хроническими заболеваниями
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
05:07 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска. — Прим. ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», — отметил Пушилин.

Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля.

При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска.

Денис Пушилин

При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.

Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим «Группу Вагнера» и Вооруженные силы.

По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта