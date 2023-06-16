ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска. — Прим. ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», — отметил Пушилин.
Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля.
При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим «Группу Вагнера» и Вооруженные силы.
По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.